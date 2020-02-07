«سويس أربيان» تعزّز حضورها

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت مجموعة «سويس أربيان» للعطور، أحدث متاجرها في دبي مول بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام، دائرة التنمية الاقتصادية، وحسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سويس أربيان» للعطور.

قال حسين آدم علي: يعكس افتتاح متجرنا الجديد في دبي مول رؤيتنا المتمثلة في خلق علامة تجارية ملهمة تلبي احتياجات عملائنا دوماً في ظل تنامي أعمالنا المستمر في عالم العطور، ونحن كمؤسسة نؤمن بشدة باستقرار إمارة دبي ودولة الإمارات كلها، الأمر الذي دفعنا إلى افتتاح فرعنا الجديد في دبي مول ليعكس ثقتنا بنجاح مسيرة دبي الاقتصادية.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قمنا بإطلاق مجموعة خاصة من العطور تحت مسمى «واو» التي تعني الوحدة والتناغم في اللغة العربية. وتم ابتكار هذه المجموعة بالاستناد إلى مراحل الحب المختلفة، وتم تصميمها خصيصاً للجنسين وتضم عطور «غرام» و«هيام» و«وجد».

وقال نادر آدم علي، مدير بـ «سويس أربيان» للعطور،: « افتتاح المتجر يأتي نظرا لما يشهده سوق صناعة العطور بمنطقة الخليج من نمو متزايد، مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 3.87 مليارات دولار بحلول 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب 8.9% من 2019 حتى 2024.

ويأتي المتجر الجديد استكمالاً لجهودنا الرامية نحو تعزيز حضورنا وتوسعنا في المنطقة، وهو إضافة جديدة إلى متاجرنا في دبي مول، والبالغ عددها اثنين إلى جانب من 105 متاجر تنتشر بمختلف دول التعاون وأفريقيا.