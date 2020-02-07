5.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 5.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم، منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و732 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تليها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القرهود، ومبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 119 مليون درهم، والثالثة نخلة جميرا بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم.

رهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.6 مليار درهم منها 136 رهن أراضٍ بقيمة 2.4 مليار درهم، و201 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 430 مليون درهم ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 228 مليون درهم.