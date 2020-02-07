«طيران الإمارات»: أولوية مطلقة لضمان سلامة وأمن العمليات

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات التقرير النهائي بخصوص حادث رحلة «إي كيه 521» لطائرة بوينج 777-300 القادمة من الهند.

والتي انزلقت على مدرج مطار دبي في أغسطس 2016 فيما أكدت طيران الإمارات مجدداً أن تحقيق الأمن والسلامة أولوية مطلقة في جميع عملياتها التشغيلية للحفاظ على المسافرين والطيارين وأطقم الضيافة واعتماد أحدث المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى، لكن رجل إطفاء لقي مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة.

ترحيب

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: نرحّب بنشر التقرير النهائي، ونود أن نشكر قطاع التحقيق في الحوادث الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، وجميع الأطراف التي أسهمت في إجراء التحقيقات.

وأضاف: نتذكر في هذه المناسبة رجل الإطفاء الذي قضى وهو يؤدي واجبه، راجين له الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.

ولا ننسى موظفينا على متن الطائرة وعلى الأرض، الذين تعاملوا مع الحادث في ذلك اليوم بحرفية عالية ضمنت الإخلاء الآمن لجميع ركاب الرحلة «إي كيه 521».

وأشار إلى أن الهدف من تحقيقات سلامة الطيران يتمثل في فهم جميع العوامل، وضمان اتخاذ التدابير المناسبة من قبل جميع الأطراف والوكالات ذات الصلة لمنع تكرارها.

مصداقية

وأعلنت طيران الإمارات أن الاستنتاجات والتوصيات التي وردت في تقرير قطاع التحقيق في الحوادث الجوية جاءت متوافقة مع التقارير المبدئية التي أصدرتها الناقلة .

وأضافت أن أولوياتنا تركزت منذ وقوع الحادث على دعم ركاب وطاقم الرحلة «إي كيه 521» وإجراء مراجعة شاملة لمناهج عملياتنا ودعم عمل المحققين.

وقال عادل الرضا إنه بالإضافة إلى الإجراءات المحددة التي أوردها التقرير النهائي، اتخذت طيران الإمارات مسبقاً الخطوات المناسبة لتعزيز إجراءات التشغيل بناءً على تحقيقاتنا الداخلية الخاصة، والمراجعة الشاملة للتقرير الأولي والتقرير المؤقت.

وقد اتخذنا هذه الإجراءات بالتعاون والتنسيق التامّين مع الهيئة العامة للطيران المدني، كونها الجهة التنظيمية في الدولة.

وأوضح أن احتواء التقرير النهائي على معظم التوصيات والنتائج التي استخلصناها يعتبر شاهداً على سلامة وصحة أنظمتنا الداخلية وموافقتها للمعايير والنظم العالمية.

وختم عادل الرضا قائلاً: أخيراً، فإن طيران الإمارات تولي جلّ اهتمامها وأولوياتها لضمان سلامة وأمن عملياتها، ونحن ملتزمون بمراجعة هذه العمليات وتطويرها بصورة مستمرة.