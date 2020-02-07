33 شركة إماراتية بمؤتمر دبي العالمي للسكر

المصدر: دبي ـ البيان

تنطلق الاثنين فعاليات الدورة الـ5 لمؤتمر «دبي العالمي للسكر 2020» في فندق إنتركونتيننتال دبي. وتنظم المؤتمر شركة «الخليج للسكر».

ويشارك فيه جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية إلى جانب ممثلي نحو 408 شركات، 33 منها إماراتية مع أكثر من 700 مندوب من أكثر من 62 دولة حول العالم يستعرضون تطورات وفرص وتحديات الصناعة على مدار 3 أيام.

محاور

ويتناول جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر جميع الجوانب الرئيسية في صناعة السكر.

فيما يستعرض حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية في كلمة بعنوان «ابتكار السكر - التفكير خارج الصندوق»، العديد من المحاور التي تشكل أبرز معالم خريطة صناعة السكر العالمية، باعتبار أن ولاية ساو باولو معروفة بكونها أكبر مركز اقتصادي وصناعي في أمريكا الجنوبية، والتي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل.

ويناقش حوالي 50 متحدثاً وعضواً من جميع البلدان التي تتصدر المشهد العالمي لإنتاج واستهلاك وتجارة السكر خلال المؤتمر جميع الجوانب الرئيسية لصناعة السكر العالمية .

والتي تشمل: الجانب الزراعي الذي ينتج قصب السكر وسكر الشمندر، والجانب الصناعي لإنتاج السكر الخام والإيثانول.

والمعالجة النهائية لإنتاج السكر المكرر والجمعيات الوطنية والدولية للسكر ومنظمات البحث والتحليل وعدة قطاعات تمثل الجانب الاستهلاكي، سواءً التي تشمل التجارة العالمية أو التي يمثلها كبار الصناعيين والمستهلكين للسكر، والتي تمثل إحدى أكبر العلامات التجارية العالمية للأغذية والمشروبات في العالم.

كما يناقش المؤتمر آخر مستجدات أسواق السكر في مصر وروسيا والصين والتوقعات المتعلقة باستهلاك السكر والدور الذي ستلعبه تقنية «بلوك تشين» وتطبيقها على عالم السلع بشكل عام في إحداث ثورة في كيفية تداول السكر العالمي في المستقبل.

ويشهد المؤتمر مشاركة من رؤساء الشركات الأساسية العالمية في تجارة السكر وإداريون من مركز دبي للسلع المتعددة و موانئ دبي العالمية.