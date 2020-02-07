«ديم» تتعاون مع نتورك إنترناشيونال

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «ديم»، مزود الخدمات المالية الرقمية، تتمكن بموجبها الأخيرة من طرح بطاقات ائتمان وتقديم خدمات الإقراض للعملاء الحاليين والجدد.

وطرحت «ديم» في الأسواق مجموعة منتجات جديدة تتضمن خدمات رقمية سباقة وأدوات تتيح لحاملي بطاقات ديم التواصل.

وتحظى شركة «ديم» بدعم شركات تضم «شركة مبادلة للاستثمار»؛ و«فولرتون» المالية القابضة؛ و«الواحة كابيتال»؛ ومشاريع عبدالله أحمد الموسى. وتقدم «ديم» الدعم المالي للأفراد عبر البطاقات الائتمانية والقروض وودائع الشركات. ولدى الشركة قروض وسلف تزيد قيمتها عن مليار درهم بالإضافة إلى الودائع، وتحظى خدماتها بدعم منصة رقمية سهلة الاستخدام، وموجهة نحو تعزيز تجربة العملاء.