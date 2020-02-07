عزيزي للتطوير العقاري تعلن عن بيع 82 % من وحداتها السكنية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري بيع 82% من وحداتها السكنية في 6 مشاريع تابعة لها قيد التنفيذ في الفرجان، المنطقة التي تشهد مستويات مرتفعة من النمو في دبي.

وكانت عزيزي أنجزت 13 مشروعًا هناك، حيث كان «سامية» أحدث المشاريع التي تم افتتاحها في يناير 2020، ويوجد لديها 4 مشاريع أخرى ستنجز هذا العام في هذه المنطقة، إضافة إلى مشروعين آخرين سينجزان في السنوات المقبلة.

وتم بيع 84% من إجمالي عدد الشقق في سامية، و 92% في بلازا، و 76% من شايستا، و 88% في ستار، في حين تم بيع جميع شقق فاريشتا قبل تسليم المشروع منذ مطلع ديسمبر 2019.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه في فئة النقل للسوق الثانوية، سجلت الفرجان أعلى المبيعات في الشهر الأول من العام الجديد 2020، أي أكثر من نصف جميع الوجهات السكنية الرئيسية الأخرى.

علاوة على ذلك، تُظهر بيانات الدائرة أيضًا أن الفرجان سجلت نتائج قوية في حجم المبيعات السكنية في فئة البيع على الخريطة، متجاوزةً في ذلك أكثر من نصف كافة المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك «لامير» و «سيتي ووك» و «دبي مارينا» ودبي الجنوب والعديد من المناطق الأخرى.