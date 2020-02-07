مركز الغرير يكشف أول تطبيق للمكافآت

المصدر: دبي- البيان

كشف مركز الغرير عن أول تطبيق للمكافآت في مراكز التسوق يتم العمل به للمرة الأولى في دبي، اعتباراً من بداية فبراير الجاري بالتعاون مع شركة ذا انترتينر العالمية المتخصصة في تطوير التطبيق المجاني الجديد والفريد من نوعه وهو تطبيق «AGC».

وجاء التطبيق للمكافآت ليستمتع زوار المركز بمجموعة وفيرة من عروض «اشترِ 2 بسعر 1»، إضافة إلى الخصومات والعروض الحصرية المقدمة التي تقدمها جميع المتاجر في مركز الغرير.

وبإضافة أكثر من علامة تجارية و50 مطعماً تم إضافتها إلى عروض التطبيق، ليتمكن زوار المركز وموظفوه الاستفادة من هذه العروض المميزة منذ اللحظة الأولى لاستخدامهم التطبيق وزيارتهم للمركز.

وكلما استفاد المستخدمون من العروض، زادت فرصهم في الفوز بجوائز رائعة.