تعاون بين «زنجار» و«محترف قبائل»

المصدر: دبي- البيان

تطلق شركة «زنجار» للأثاث القديم بالتعاون مع محترف «قبائل» مجموعة كراسي مميزة في دبي غداً الساعة 6 مساء بمعرض «زنجار» للأثاث القديم في منطقة القوز بدبي .

وذلك تحت رعاية الشيخة حصة بنت خليفة آل مكتوم.

والمجموعة تحمل عنوان «بين ذراعيك» تتميز بتصاميمها المبتكرة وأقمشتها المميزة، وهي نتاج تعاون بين المصممين في الشركتين وتنبع من الشغف بإعادة إحياء الأثاث القديم من جهة والابتكار في مجال التنجيد غير التقليدي، من جهة أخرى.

وشمل نطاق التعاون ترميم وتأهيل عدد من الكراسي يعود تاريخ صنع بعضها إلى أربعينيات القرن الماضي، وإعطائها ألواناً خشبية متميزة، مع اختيار مجموعة من الأقمشة المنتقاة التي تتضمن السجاد الإيراني القديم، وأقمشة «سوزاني» التقليدية إلى جانب الأقمشة العصرية ذات الألوان الزاهية.

وقال مهند الخطيب، مؤسس ومالك شركة «زنجار»: صممنا هذه المجموعة بشكل مدروس بهدف تقديم تشكيلة منوعة من التصاميم والأنماط.

هذه المجموعة التي تضم قطعاً فريدة هي نتاج جهد مشترك نسعى من خلاله إلى إضافة لمسة مختلفة إلى عالم التصميم الواسع في دبي. ونأمل أن تشكل هذه المجموعة إضافة جديدة إلى مجالي الديكور والتصميم الداخلي، سواء الكلاسيكي منه أو العصري«.

وقالت ألين أبتور خبيرة التصميم الداخلي ومالكة محترف»قبائل«إنه»من خلال المزج بين هذه الأقمشة غير التقليدية.

ومن بينها «سوزاني» و «جاكار» والمخمليات والجلد إلى جانب إدخال الأسلاك المعدنية في بعض القطع، سعينا إلى تسليط الضوء على الشخصية والميزات الخاصة بكل قطعة وإعطائها حياة جديدة.