تعاون بين «الكندي» و«دبي الإسلامي»

أعلنت شركة الكندي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الإمارات، وكيل جي إم سي وشفروليه في دبي والمناطق الشمالية، عن تقديم عروض مغرية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، تشمل ميّزة تأخير الدفعات لفترة أربعة شهور عند شراء سيارة جديدة، أي أن الدفعة الأولى ستستحق في يونيو. وتقدّم الكندي للسيارات، عبر صالات عرضها في دبي وأبوظبي، هذه العروض حتى الغد.

كما تقدم الشركة لكل عميل يحجز مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدية مميّزة: هاتف أبل آيفون 11، وسمّاعة أبل Airpods، وساعة أبل أو تلفزيون فيليبس قياس 42 بوصة. وأثناء وجود الأهل في صالة العرض لاختيار المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، أو الشاحنة، أو السيارة الرياضية التي يرغبون بها، يمكن للأولاد من مختلف الأعمار، الاستمتاع بوقتهم، بفضل توفر العديد من الأنشطة الترفيهية المسلّية، مثل الرسم على الوجوه والألعاب الإلكترونية التي تحاكي سباقات السيارات، إضافة لوجود شاحنات لتقديم الطعام، والعديد من الفعاليات العائلية الأخرى المشوّقة. (دبي- البيان)