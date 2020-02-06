«الاتحاد للطيران» تتعاقد لبيع 38 طائرة «إيرباص» و«بوينغ»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تعاقدت مجموعة «الاتحاد للطيران» مع مع شركة «كيه كيه آر» للاستثمار وشركة «ألتافير إير فاينانس» لبيع 38 طائرة بينها 22 طائرة من طراز «إيرباص إيه 330» و16 من طراز «بوينغ 777-300 إي آر».

وأوضح متحدث باسم الناقلة في تصريحات صحافية اليوم، أن طائرات «بوينغ 777- 300 إي آر»، سيتم إعادة تأجيرها إلى الاتحاد عند الشراء، في حين ستذهب طائرة «إيرباص إيه 330» إلى عملاء دوليين.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «ونحن ندخل في السنة الثالثة من مسيرة تحويل الاعمال، تعاقدنا مع شركة «KKR » وشركة « Altavair Airfinance» الامر الذي سيسمح لنا باتخاذ خطوات عظيمة في الاستفادة من أسطولنا.

وأضاف دوغلاس أن هذه الصفقة توفر للاتحاد للطيران المزيد من المرونة وتتماشى مع اهدافها المتعلقة بالاستدامة في الوقت الذي تحافظ فيه على اسطول يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وطائرات تقدم مستويات متقدمة في التكنولوجيا.