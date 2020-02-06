أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات الأصغر سناً عالمياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت نتائج دراسة عالمية أجراها بنك «إتش إس بي سي» أن أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات يعدون الأصغر سناً عالمياً بمتوسط عمر بلغ 35 عاماً فقط، تليها الصين (37 عاماً) والمملكة المتحدة (51 عاماً) وكندا (56 عاماً) والولايات المتحدة (61 عاماً).

وشملت الدراسة نحو 1000 من الأفراد الذين تتراوح قيمة ثرواتهم الشخصية بين مليون دولار و5 ملايين دولار في 8 بلدان، بمن في ذلك 90 فرداً من الإمارات، يدير 40 % منهم أعمالهم الخاصة، و30 % يشغلون مناصب تنفيذية عليا و20 % يعملون في الخدمات المهنية.

وتفوّق أصحاب الثروات الكبيرة من الشباب في الإمارات على نظرائهم العالميين، حيث اعتبر 75 % منهم أن مسألة تحسين أنفسهم هي أمر بالغ الأهمية لإغناء نمط حياتهم، وهي أعلى نسبة على المستوى العالمي.

ويحتل الاستكشاف والمغامرة مكانة عالية من حيث الأولويات بالنسبة لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات كذلك، حيث قال 52 % منهم إن التجارب والمغامرات الجديدة مع العائلة مهمة للغاية لإغناء حياتهم.