أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات الأصغر سناً عالمياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت نتائج دراسة عالمية أجراها بنك «إتش إس بي سي» أن أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات يعدون الأصغر سناً من بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بمتوسط عمر بلغ 35 عاماً فقط، تليها الصين (37 عاماً) والمملكة المتحدة (51 عاماً) وكندا (56 عاماً) والولايات المتحدة (61 عاماً).

وشملت الدراسة نحو 1000 من الأفراد الذين تتراوح قيمة ثرواتهم الشخصية ما بين مليون دولار أمريكي و5 ملايين دولار في 8 بلدان، بمن في ذلك 90 فرداً من الإمارات، يدير 40% منهم أعمالهم الخاصة، و30% يشغلون مناصب تنفيذية عليا و20% يعملون في الخدمات المهنية.

وتماشياً مع نتائج الدراسة، أطلق بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات مؤخراً «جايد».

وهو عبارة عن حساب مصرفي جديد مصمم لدعم احتياجات الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة ممن لديهم أصول قابلة للاستثمار لا تقل قيمتها عن مليون دولار ومساعدتهم ليس فقط لتحقيق الثراء، بل أيضاً في تحقيق نمط حياتهم وأهدافهم الاجتماعية للعصر الجديد.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية:

«تُظهر الدراسات التي أجراها بنك «إتش إس بي سي» أن الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة يرغبون في تحقيق المزيد من الثراء، ليس من الناحية المالية فقط.

بل كذلك من خلال طرق مميزة وغير عادية لاستكشاف العالم وتوسيع آفاقهم وتحقيق أهداف وغايات ذات مغزى في حياتهم، وهذا هو بالضبط ما تهدف خدمات «جايد» Jade المصرفية إلى تحقيقه. ومن شأن إطلاق «جايد» أن يساعدنا في زيادة حصتنا بالسوق في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات .

تفوق

وبحسب الدراسة كذلك، تفوّق أصحاب الثروات الكبيرة من الشباب في الإمارات على نظرائهم العالميين، حيث إن مسألة تحسين أنفسهم هي أمر بالغ الأهمية لإغناء نمط حياتهم (75%).

وهي أعلى نسبة على المستوى العالمي. ويحتل الاستكشاف والمغامرة مكانة عالية من حيث الأولويات بالنسبة لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات كذلك.

حيث قال 52% منهم إن التجارب والمغامرات الجديدة مع العائلة مهمة للغاية لإغناء حياتهم، مقارنة بـ 37% في الصين و35% في فرنسا على التوالي، وهي أعلى نسبة من حيث الترتيب.

دعم ومساعدة

ويقوم مدير العلاقات المختص، بدعم من فريق من الخبراء، بمساعدة عملاء «جايد» على وضع استراتيجية لإدارة ثرواتهم الخاصة من خلال الاستفادة من خدمات «إتش إس بي سي» الاستشارية لتعزيز محفظتهم الاستثمارية وتوزيعها عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

ويمكن لعملاء الحساب الجديد كذلك الوصول إلى حلول استثمارية متطورة مثل السندات ذات العائد المرتفع وصناديق الاستثمار المشتركة في القطاعات المتخصصة والاستثمارات البديلة وحلول تمويل الاستثمار.

كما سيحصل العملاء على معدلات فائدة خاصة وتفضيلية، بالإضافة إلى جميع الفوائد والمزايا التي توفرها خدمات إتش إس بي سي بريميير لأزواجهم أو زوجاتهم وأولادهم.

وهناك خدمة «الكونسيرج» التي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة من التجارب المتميزة التي يتم توفيرها من خلال شبكة من الشركاء العالميين والمحليين، مثل منتجعات الغابات للاستجمام وإراحة الأعصاب، وصولاً إلى جلسات العلاج النفسي ومشاهدة النجوم في صحراء الوهيبة.