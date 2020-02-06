إطلاق شركة «نور كليرينك»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة نور كابيتال للاستثمارات المالية منصة وخدمات «نور كليرينك» بالشراكة مع شركة CFH Clearing ممول السيولة العالمي للعمليات التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء إطلاق عمليات العلامة الجديدة خلال حفل خاص أقيم في مركز دبي المالي بحضور فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وعبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة نور كابيتال، وكريستيان فرام، رئيس مجلس إدارة مجموعة CFH Clearing، ومحمد غوشة، الرئيس التنفيذي لنور كابيتال، ومارك لفين، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويأتي إطلاق «نور كليرينك» في إطار سعي الشركتين إلى توسيع خطط نمو تطوير أدوات التداول وتزويد البنوك والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين من الأفراد في المنطقة بحلول ابتكارية جديدة تمكنهم من إدارة محافظهم المالية والاستفادة من أحدث تقنيات التداول الإلكتروني. كما تهدف إلى توفير قنوات أكثر تطوراً لبرامج تمويل السيولة.