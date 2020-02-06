دبي تفوز باستضافة 301 فعالية في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، فوز المدينة خلال عام 2019 بـ301 عرض استضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية يُتوقع أن تستقطب أكثر من 150 ألف مشارك خلال السنوات المقبلة.

وستنعكس هذه النجاحات على قطاع الضيافة، حيث يتوقّع حجز 620 ألف ليلة فندقية في المدينة تضاف إلى الليالي الفندقية جراء الفعاليات التي فازت باستضافتها المدينة خلال الأعوام الماضية بحيث يصل الرقم إلى 1,03 مليون ليلة.

كما شهد مكتب «فعاليات دبي للأعمال» نمواً مطرداً لبرنامج «السفير» بانضمام أعضاء جدد إليه ليرتفع العدد من 316 في 2018 إلى 342 عضواً في 2019.

وتقدم مكتب «فعاليات دبي للأعمال» بـ595 عرض استضافة فعاليات أعمال خلال 2019، بزيادة 7% مقارنة بـ2018، ما يجعله العام الأكثر نشاطاً للمكتب من حيث تقديم عروض الاستضافة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: كان 2019 من الأعوام المميّزة لمكتب «دبي لفعاليات الأعمال» نتيجة للجهود التي قام بها من أجل فوز المدينة بالمزيد من عروض استضافة الفعاليات، وهو ما أكد ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للمعرفة والأعمال.

ونتوجه بالشكر إلى شركائنا لدعمهم الكبير في دفع هذه المسيرة والمساهمة في تحقيق هذا النجاح الذي يترجم طموحات قطاع السياحة في دبي.

ومع اقتراب موعد إكسبو 2020 دبي، فإنّنا مقّبلون على عام استثنائي وحدث عالمي ضخم سيوفّر فرصاً ثمينة للترويج للإمارة في مختلف دول العالم، وكذلك إظهار قدرتها وإمكانياتها الهائلة لاستضافة فعاليات أعمال عالمية ناجحة.

ومن بين أبرز الفعاليات التي فازت بها دبي في 2019: مؤتمر مائدة المليون دولار المستديرة، الذي سيقام في 2020 بحضور 10 آلاف مشارك، والمؤتمر العالمي الـ45 للمستشفيات 2021 بمشاركة 1100 شخص.

وكذلك أسبوع الجغرافيا المكانية 2020، الذي يتوقّع أن يستقطب 1500 مشارك.

كما فاز «فعاليات دبي للأعمال» باستضافة المؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ في 2025 بمشاركة 1300 شخص، والمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية في 2025 والذي يتوقع أن يستقطب كذلك 1300 مشارك.

رحلات السفر التحفيزية

ومن بين أبرز برامج رحلات السفر التحفيزية التي فازت بها دبي في عام 2019؛ الندوة التحفيزية السنوية Amway Europe بمشاركة متوقعة لـ3200 شخص، وSun Hope International Annual Incentive التي سيشارك بها 2000 شخص، وSAS EMEA Sales Kick Off التي يتوقّع أن تجذب 1300 شخص، وتقام جميعها هذا العام.

كما فاز المكتب باستضافة Amway China Leadership Seminar، الذي أقيم في دبي الشهر الماضي وحضره حوالي 8 آلاف مشارك، فيما يتوقّع أن يستقطب Enersys Phoenix XL Annual Incentive 1000 شخص في 2021.

استكمال النجاحات

وقال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال»: استكمالاً لنجاحات 2019، نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استضافة المزيد من الوفود المدعوة.

وكذلك تنظيم حملات تعريفية خارجية على مدار هذا العام، حتى نتمكن من توفير المزيد من الفرص لكل من مكتب «فعاليات دبي للأعمال» وشركائه في قطاع السياحة للتواصل مع مخططي فعاليات الأعمال سواء عبر استضافتهم هنا في دبي أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية.

حيث سنستعرض مقومات القطاع في دبي خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية المتخصصة ومن بينها معرض «آيمكس»، ومعرض «ذا ميتنج شو»، و«آيمكس أمريكا»، و«معرض آي بي تي أم وورلد».