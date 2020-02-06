اقتصادية دبي: %54 انخفاض شكاوى المنشآت التجارية 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت، ليسجل بذلك انخفاضاً ضخماً في عدد الشكاوى بنسبة 54% مقارنة مع 2018.

حيث تلقى القسم خلالها 1.657 شكوى. وأوضح قسم شكاوى المنشآت التجارية أنه استقبل خلال العام الماضي 476 استفساراً، ليصل إجمالي عدد المعاملات التي تولى التعامل معها في العام إلى 1.246 معاملة.

وتسلم القسم 13% من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و42% عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55%.

بينما تم تلقي 73% من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي. واستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39%، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16%.

وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12%، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.

وبخصوص أنواع الشكاوى، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري.

وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعزى ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: نعبر عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة.

ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كل الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها.

ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار.

وأضاف: تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة، خاصة أن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ونحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين.

ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق.

ويتسع نطاق جهودنا لتشجيع الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة.

دعوة

ودعت اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج الدولة فيجب أن تكون الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق «مستهلك دبي» الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات «آب ستور» أو «غوغل بلاي» أو «هواوي».