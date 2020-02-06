«كوربوريت كونيكشنز» الأمريكية تطلق عملياتها في الإمارات قبيل «إكسبو»

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت «كوربوريت كونيكشنز»، الأمريكية، وهي شبكة عالمية، تضم أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات، عملياتها في الإمارات، للاستفادة من استراتيجيات الإمارة للتواصل مع العالم، وتسريع وتيرة نمو الأعمال قبيل وخلال انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».

وجاء إطلاق الفرع الجديد، والذي يعد الأول للشركة في المنطقة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في دبي.

وتوفر «كوربوريت كونيكشنز»، التي تأسست في 2004، وتضم 200 عضو حول العالم، لقادة الأعمال، منصة لتعزيز فرص التواصل حول العالم، وتتوزع فروعها في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والهند والمكسيك.

وقال روبرت جيرفايس الرئيس العالمي لـ «كوربوريت كونيكشنز»، إن إطلاق عمليات الشركة بالإمارات، جاء باعتبارها بوابة لتوسيع أعمالها بالشرق الأوسط بكامله.

مضيفاً أن الإمارات حرصت على تطوير المناخ الاستثماري، وتمكين الإبداع والريادة، ما يجعلها المكان الأمثل لاحتضان الفرع الأول على مستوى المنطقة.

ولفت إلى أن انعقاد معرض إكسبو، يمثل فرصة كبيرة لتوسيع شبكة أعمال الشركة على نطاق عالمي، نظراً للحضور القوي المتوقع للمعرض، ما يساعد في تعزيز وتيرة نمو الأعمال في دبي والإمارات.

وكشف جيرفايس، أن الشركة تستهدف إتمام صفقات بين أعضائها من وإلى الإمارات، بقيمة 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، بنهاية 2020.

ضمن قطاعات متنوعة، من بينها الضيافة والإنشاءات والسيارات والرعاية الصحية والتعليم والتصنيع وغيرها،.

حيث يصل عدد الأعضاء الحاليين في الدولة، 15 عضواً، يمثلون مجموعة واسعة النطاق من المستثمرين ورواد الأعمال والتجار، ومن المستهدف، زيادة عددهم إلى 50 بنهاية العام.

نمو الأعمال

وقال تشيرانتان جوشي المدير الإقليمي للشركة في الإمارات: حصلت الشركة على ترخيصها من مركز دبي للسلع، وتخطط لعقد اجتماعاتها بين المستثمرين في مركز دبي المالي العالمي.

مشيراً إلى أن القائمة المستهدفة، تضم أصحاب الشركات أو المديرين التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات، الذين يتمتعون بخبرة أكثر من 5 سنوات، ويديرون أعمالاً تتجاوز 20 مليون درهم.