مطار دبي الأول عالمياً في المسافرين الدوليين بـ 86.4 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول في العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام السادس على التوالي.

حيث وصلت حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى 86.4 مليوناً، ليبتعد عن أقرب منافسيه لندن هيثرو بـأكثر من 6 ملايين مسافر.

واستقبل مطار دبي الدولي ما مجموعه 86 مليوناً و396 ألفاً و757 مسافراً على مدار عام 2019 (بانخفاض نسبته 3.1%).

حيث تأثرت الأعداد بسلسلة تحديات على مدار العام، بما في ذلك إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً بغرض تجديده، ونظراً لظروف السوق العالمية.

وكذلك الحظر العالمي لطائرة بوينغ 737 ماكس.

وخلال الربع الأخير من 2019، استقبل مطار دبي الدولي 21.9 مليون مسافر (ارتفاع بنسبة 1.3%)، ما رفع متوسط عدد المسافرين الشهري في المجمل إلى 7.2 ملايين مسافر لهذا العام. واستطاع المطار أيضاً تخطي حاجز 8 ملايين مسافر مرتين على مدار العام الماضي في (يوليو وأغسطس).

الفيديو السنوي

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي في تقرير الفيديو السنوي: «كان عاماً استثنائياً بالنسبة لمطار دبي، من حيث خدمة العملاء مع فترات انتظار أقصر ورقماً قياسياً لأداء الأمتعة وعروض بيع التجزئة للأغذية والمشروبات».

وأعرب غريفيث، عن ارتياحه لأداء المطار في عام 2019 بقوله: «بينما كانت أعداد المسافرين في عام 2019 أقل من العام السابق، فإن تأثير الإغلاق لمدة 45 يوماً على المدرج.

وإفلاس شركة جيت إيرويز، وكذلك حظر طائرة بوينغ 737 ماكس التي تمثل حوالي 3.2 ملايين مسافر على مدار العام، وهذا هو المؤشر الرئيسي للنمو في مطار دبي».

أهم الوجهات

واحتفظت الهند بصدارتها بوصفها أكبر وجهات مطار دبي، من حيث أعداد المسافرين، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 11.9 مليون مسافر، تليها السعودية بعدد 6.3 ملايين مسافر.

وحققت المملكة المتحدة المركز الثالث بحوالي 6.2 ملايين مسافر. أما الدول الأخرى التي تأتي في قائمة أكبر الوجهات فتشمل الصين (3.6 ملايين مسافر) والولايات المتحدة (3.2 ملايين مسافر).

المدن الثلاث الأولى كانت لندن (3.6 ملايين مسافر)، ومومباي (2.3 مليون مسافر)، والرياض مع (2.2 مليون مسافر).

حركة الطيران

وتعامل مطار دبي مع 79 ألفاً و379 حركة خلال الربع الأخير من العام بانخفاض بنسبة 4.5%.

وبذلك وصلت حركات الطيران السنوية إلى 373 ألفاً و261 حركة بانخفاض بنسبة 8.6%، بينما ارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 239 مسافراً، بزيادة 5.8% سنوياً.

وانخفضت أوقات الانتظار بنسبة 15% في عام 2019، وذلك بفضل مركز العمليات المتطور في المطار.

والذي يستخدم معلومات في وقتها الفعلي من أكثر من 50 نظاماً في جميع أنحاء المنشأة لتعزيز الكفاءة والخدمة، بالإضافة إلى البوابات الذكية الجديدة التي تساعد على تسريع حركة المسافرين في نقاط تفتيش الهجرة.

ومرت 73.1 مليون حقيبة عبر نظام الأمتعة الذي يبلغ طوله 175 كيلومتراً في المطار خلال عام 2019 بمعدل نجاح قياسي في التسليم بلغ 99.96%.

تعامل المطار مع 659 ألفاً و167 طناً من البضائع في الربع الأخير من العام (بانخفاض بنسبة 7%).

وبلغ حجم الشحن الجوي السنوي ما مقداره 2 مليون و514 ألفاً و918 طناً (بانخفاض بنسبة 4.8%) خلال عام 2019.