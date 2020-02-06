«إينوك» تفتتح محطة خدمة في الشارقة وتخطط لتدشين 22 أخرى في 2020

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في منطقة الخان بالشارقة، وذلك لخدمة منطقة الخان والمناطق المجاورة لها، بما فيها النهدة وسيتي سنتر الشارقة.

كما تم تجهيز المحطة بمضخات الوقود الذكية، والشاشات الرقمية المتوزعة على الجدران، ونظام استعادة البخار لتعزيز الكفاءة.

وتضم المحطة الجديدة متجر «زووم» لتلبية المتطلبات اليومية للعملاء الذين ستتاح لهم أيضاً إمكانية الدفع باستخدام أساليب متنوعة بما في ذلك نظام تحديد هوية المركبات (ViP) وENOC Pay و«نول» و«آبل باي» و«سامسونغ باي» و«جوجل باي» وتطبيق حكومة دبي الذكية أو دبي الآن.

وأعلنت اينوك عن خططها لافتتاح 22 محطة خدمة جديدة في الإمارات بنهاية العام الجاري، بزيادةٍ تصل إلى ضعف عدد المحطات التي افتتحتها المجموعة العام الماضي، ما يرسخ مكانة اينوك الرائدة كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة المتكاملة.

وتشمل خطط المجموعة في 2020 تدشين 10 محطات في الشارقة، و9 محطات في دبي، و3 محطات في الإمارات الشمالية، بالتزامن مع خططها الرامية إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات من 136 حالياً إلى 193 في مختلف أنحاء الدولة بنهاية 2021.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «استناداً إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنسجم خططنا التوسعية في المضمون والأهداف مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تعزيز البنى التحتية الوطنية استعداداً للسنوات الخمسين المقبلة.

ونحن ماضون قدماً في العمل على توسعة شبكة محطات الخدمة لتمكين عملائنا من التزوّد بالوقود والاستفادة من أفضل خدمات المركبات بيسر وسلاسة».