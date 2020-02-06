178 مليار دولار المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان )

سجلت دولة الإمارات أفضل أداء بين أسواق البناء في المنطقة خلال النصف الأول من 2019.

حيث حصدت قرابة 10.9 مليارات دولار من عقود البناء والنقل. كما حافظت على مكانتها كإحدى أبرز أسواق مجلس التعاون الخليجي من حيث تنفيذ المشاريع.

حيث بلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ حوالي 177.9 مليار دولار في يونيو 2019.

وذلك وفقاً لما كشفته «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، الشركة المتخصصة في مجال ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط.

ورصدت الشركة توقعات واعدة بالنسبة لقطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك في ضوء المشاريع الضخمة المرتقبة وخطط تطوير البنية التحتية الرئيسية في إطار الرؤى الاقتصادية للمنطقة.

حيث تشهد المنطقة مجموعة من المشاريع العالمية الضخمة من بينها معرض دبي إكسبو 2020 ومدينة نيوم المستقبلية في السعودية.

فضلاً عن غيرها من المشاريع البارزة مثل ميناء الدقم العماني ومدينة الحرير الكويتية وخليج البحرين.

ويشير تقرير «ميد» إلى وجود حوالي 6722 مشروعاً نشطاً قيد التخطيط أو التنفيذ في المنطقة بقيمة إجمالية تتجاوز 3.1 تريليونات دولار، ما يجعلها إحدى أكثر أسواق المشاريع حيويةً في العالم.

وعلى الرغم من أن القطاع شهد العديد من التحديات في منطقة الخليج العربي عام 2018، إلا أن الفترة المقبلة ستحمل نتائج مبشرة للمقاولين.

حيث تم منح عقود لمشاريع إنشاءات ونقل بقيمة 22.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019.