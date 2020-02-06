أبوظبي تحتضن اجتماع «الخليجي للمترولوجيا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضافت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في أبوظبي، أمس، الاجتماع الثاني لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمترولوجيا، التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، بحضور خبراء وأخصائيين في القياس والمعايرة من منتسبي المعاهد الوطنية للقياس في دول الخليج العربي.

وتتولى دولة الإمارات رئاسة وأمانة 5 لجان فنية خليجية من مجموع سبع لجان، استناداً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الدولة، على مستوى القدرات البشرية والكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات» أن الإمارات ترحب بالخبراء والمتخصصين الخليجيين في مجال القياس والمعايرة، لما لهذا التجمع الإقليمي المهم من أهداف إيجابية ستنعكس على دعم جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في تطوير برامج التقييس العلمية، ونشر إمكانيات القياس والمعايرة الوطنية على المستوى الدولي.