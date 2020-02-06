«أدنوك للإمداد» تتحوّل إلى الوقود منخفض الكبريت

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة البحرية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن نجاحها في تحويل جميع قطع أسطولها العابر للبحار المكون من 28 سفينة للعمل بالوقود منخفض الكبريت، منذ بداية نوفمبر الماضي، أي قبل الموعد المحدد لسريان «لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020» الخاصة بوقود النقل البحري منخفض الكبريت.

والهادفة إلى خفض تركيز الكبريت في وقود السفن إلى 0.5%.

وحددت المنظمة البحرية الدولية أساليب مختلفة لتخفيض الانبعاثات الضارة مثل استخدام الوقود منخفض الكبريت بدلاً عن الزيوت الثقيلة عالية الكبريت أو الغاز الطبيعي المسال، أو اعتماد حلول تكنولوجية مثل تركيب نظام تنظيف غاز العادم والمعروف باسم «سكربر».

خفض الانبعاثات

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي للشركة: «تحقيقاً لاستراتيجيتنا في مجال الاستدامة، نستمر في العمل على تعزيز أدائنا البيئي، فيما نسعى لتوسعة عملياتنا التشغيلية لضمان قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الطاقة مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».

وأضاف: «اخترنا استخدام الوقود منخفض الكبريت في الوقت الحالي كوننا نمتلك أسطول سفن حديثاً بمحركات تتوافق مع الوقود منخفض الكبريت.

وسوف نواصل تقييم الحلول الأخرى مثل تركيب أجهزة تنقية الغاز العادم ودراستها بما يضمن ريادة الشركة في تطبيق لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020 المتعلقة بخفض محتوى الكبريت في وقود النقل البحري الدولي».

وقد تحققت أدنوك للإمداد والخدمات من توفر وقود منخفض الكبريت في مراكز الإمداد الرئيسية التابعة لها في الفجيرة وسنغافورة، لضمان الامتثال للمعايير الجديدة، وتحقيق انتقال سلس لاستخدام الوقود منخفض الكبريت في أسطولها.

نهج استباقي

وتتبع "أدنوك للإمداد والخدمات"نهجاً استباقياً لحماية البيئة عبر تقييم وإدارة جميع المخاطر بشكل فعال، والاستفادة من خبرتها البحرية الواسعة والتطورات التكنولوجية لتبني طرق جديدة للعمل.

ويعتبر مشروع الدفة لكفاءة الطاقة والذي يعتمد على تكنولوجيا التحول الرقمي لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، أحد أهم المشاريع التكنولوجية التي ساهمت في انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 30% في 2019، من خلال تقليص استهلاك 28 سفينة من أسطول الشركة العابر للمحيطات للوقود.