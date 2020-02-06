تعاون «دوبال» مع مجموعة كهرباء فرنسا

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة دوبال القابضة أنها وقعت أخيراً على مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات كهرباء فرنسا (EDF) بهدف بحث سبل التعاون المحتمل في مجالات إنشاء محطات لتوليد الطاقة الحرارية، وأنظمة تبريد المناطق، والخدمات الاستشارية في حلول الطاقة المستدامة في منطقة دول التعاون الخليجي، فضلاً عن فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة في البرازيل وغيرها من الدول.

وقّع المذكرة عبد الناصر بن كلبان بالنيابة عن دوبال القابضة، ولوران كليمان، المدير الإداري لكهرباء فرنسا في الشرق الأوسط، حيث جاءت المذكرة لتؤكد على التزام القطاع بتمكين الإمارات من تحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة.

شراكة طويلة

وقال عبد الناصر بن كلبان: «إنها لحظة مميزة لدوبال القابضة في مجال تنمية علاقتها مع مجموعة كهرباء فرنسا نحو شراكة ناجحة طويلة الأمد. كوننا الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في القطاعات الصناعية ومشاريع التعدين والطاقة، ستركز جهودنا المشتركة على تحقيق المزيد من التنمية الصناعية في دبي ودولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية الحكومة».

وقال لوران كليمان، المدير الإداري لكهرباء فرنسا في الشرق الأوسط: «إن إعلاننا اليوم يشكل علامة فارقة في شراكتنا المستقبلية الواعدة مع دوبال القابضة في دولة الإمارات. نحن نسعى من خلال ضمّ خبراتنا وتجاربنا سوياً إلى المساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في الإمارات باستخدام حلول ذكية ومبتكرة ذات بصمة كربونية متدنية، تنسجم مع استراتيجية التنمية في دبي ودولة الإمارات».