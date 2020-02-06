اكتشاف «جبل علي».. حافز للقطاع الخاص

المصدر: دبي - لؤي عبد الله وعمرو عادل

أعرب مجتمع الأعمال في الإمارات عن تفاؤله الشديد لاكتشاف مكمن «جبل علي» الجديد للغاز الطبيعي بين دبي وأبوظبي.

معتبراً أن الاكتشاف يمثل حافزاً قوياً للقطاع الخاص، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة.

وقالوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن الإعلان عن الاكتشاف الضخم سيسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الرفاهية وضمان السعادة للمواطنين والأجيال القادمة.

إضافة إلى تأثيره على الاقتصاد الوطني وانعكاسه بشكل إيجابي على كل المشاريع والشراكات.

مورد موثوق

وأفاد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري» بأن الاكتشاف الجديد إلى جانب ما تم إعلانه مؤخراً من احتياطات النفط والغاز في أبوظبي يسهم بكل تأكيد في تعزيز مكانة الدولة كمورد عالمي وموثوق بقطاع الطاقة، ما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد بطريقة إيجابية، ما يعد بمثابة حافز رئيس للقطاع الخاص.

وأكد الأثر الإيجابي الذي سيعود من وراء اكتشاف حقل الغاز الجديد، والذي تحقق بفضل التوجيهات السديدة والأولوية القصوى التي أعطتها القيادة الرشيدة لعمليات التنقيب واستكشاف النفط والغاز، والتي ستعود نتائجها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها جافزا:

إن هذا الكشف الجديد يرسخ صورة الإمارات باعتبارها نموذجاً عالمياً في إنتاج الطاقة والتنمية المستدامة.

إضافة إلى أنه يدعم جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع التصنيع المحلي، حيث يعزز من سمعة الدولة عالمياً ويرفع ثقة المستثمرين بها ويزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة.

أهمية خاصة

وقال علي شبدار، المدير الإقليمي لشركة زوهو في الشرق الأوسط وأفريقيا:

«يكتسي الاكتشاف أهمية خاصة، كونه يدعم توجهات الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن مختلف القطاعات سواء الغذاء والطاقة والمياه وإمدادات الغاز الطبيعي وهو ما ينعكس إيجاباً على مشاريعها التنموية الكبرى.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يعزز من ثقة مجتمع الأعمال المحلي في قوة وصلابة اقتصاد الإمارات ومرونته.

وأكد أن الاكتشاف يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين أبوظبي ودبي نتوقع لها أن تكلل بالنجاح على مختلف الأصعدة، بما يعزز مكانة الدولة عالمياً ويدعم ثقة المستثمرين الدوليين ويسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.