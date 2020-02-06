الحبتور توسّع عملياتها في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

تستعد مجموعة الحبتور الإماراتية الرائدة لافتتاح مكتب إقليمي في العاصمة المجرية بودابست لتسيير عملياتها في أوروبا والبحث عن فرص استثمارية جديدة.

وتنوي المجموعة التي تملك مشاريع واسعة في قطاعات عدة توسيع امتدادها في الأسواق الأوروبية الجديدة.

وتشمل الأعمال والمشاريع المملوكة حالياً لمجموعة الحبتور في أوروبا فنادق في لندن وبودابست وفيينا – هيلتون لندن ويمبلي، وإنتركونتيننتال بودابست، وريتز كارلتون بودابست، وفندق إمبريال، لاكجيري كوليشكن، فيينا – فضلاً عن العقارَين التجاريين والمكتبيين دوروتيا أودفار ومركز رومباخ في بودابست.

وترى مجموعة الحبتور إمكانات هائلة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، بفضل اقتصاداتها الناشئة، والقوى العاملة التي تتمتع بالكفاءات العلمية والمهارات.

والقدرات التنافسية، والبنى التحتية التي تشهد تحسناً سريعاً، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض الضرائب المفروضة على الشركات.

وقال خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة المجموعة: حققنا نجاحاً كبيراً من خلال الفنادق والعقارات التجارية التي نملكها بأوروبا. ونتطلع إلى توسيع عملياتنا عبر توظيف استثمارات إضافية في المستقبل.

وتكتسب الأسواق الأوروبية التي لا تزال تخبّئ طاقات غير مكتشَفة، زخماً في الوقت الحالي وتتمتع بأفضلية تنافسية وأجواء استثمارية جاذبة، وتتيح للمستثمرين تحقيق عائدات أكبر. وتأمل المجموعة من خلال مكتب بودابست بالانخراط في قطاعات أخرى إلى جانب عملها الحالي.