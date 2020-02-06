الإمارات تشارك في منتدى أمن المعلومات

المصدر: (الرياض – البيان)

اختتمت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي لأمن المعلومات بدورته الأولى، والذي انطلقت أعماله يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف المنتدى لاستكشاف وإيجاد آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال بالغ الأهمية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لعدد من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

وكان حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد ألقى في اليوم الأول للمنتدى كلمة افتتاحية تحدث فيها عن كيفية معالجة هيئات ومؤسسات الاتصالات لتحديات الأمن السيبراني، وما يحتاجه قطاع الأمن السيبراني من تطوير لدعم الابتكار في سياق التحول الرقمي.

وتناول في كلمته أهمية تعزيز قدرات الأمن السيبراني العالمية للتخفيف من المخاطر التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني، كما تطرق إلى أهمية التعاون العالمي لتعزيز ممارسات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، والعمل على تشجيع جهود تبادل المعلومات بين الحكومات والمؤسسات على مستوى العالم.