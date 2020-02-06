اقتصادية رأس الخيمة تكرم التميّز

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس اقتصادية رأس الخيمة، حفل الدائرة «على العهد نلتقي» لعرض حصاد النصف الثاني من العام 2019 وتكريم المتميزين.

وتم تكريم 97 موظفاً وفق الفئات المختلفة من جوائز التميز الداخلية للنصف الثاني من عام 2019 وتضمنت: الموظف الإداري التنفيذي المتميز، الموظف الإداري المساند المتميز، جوائز نظام الاقتراحات، أفضل إدارة في تقديم الاقتراحات، الموظف المبتكر.

وموظفون شاركوا في الخدمة المجتمعية، المستخدمين المتميزين، فئة العطاء المستدام التي تشمل الموظفين الذين خدموا الدائرة لما يزيد عن عشر سنوات، السائق المثالي، والجهود الاستثنائية التي تمثل الموظفين الذين رفعوا السعادة المؤسسية للدائرة وبذلوا جهوداً كبيرة في تعزيز سمعتها المؤسسية.

كما شمل التكريم الفرق المثابرة التي كان لها دور بارز في تحقيق مؤشرات إيجابية واستحقوا التقدير على جهودهم المثمرة. وتنظم اقتصادية رأس الخيمة حفلها مرتين في كل عام، لتكريم المتميزين واستعراض نتائج سير خططها التشغيلية الجارية.