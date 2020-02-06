تعاون بين «حرة» وغرفة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- البيان)

أكد سرور الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وضرورة بذل الجهود للترويج لإمارة الفجيرة.

يأتي ذلك خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية، وإرسال وفود مشتركة لزيارة الدول الشقيقة والصديقة، والالتقاء بأصحاب الأعمال، وتبادل الأفكار والمعلومات، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية واستثمارية.

جاء ذلك، خلال استقبال النائب الأول لرئيس الغرفة شريف العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، بحضور سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة وفريق عمل من المنطقة الحرة، وذلك في مقر الغرفة ظهر أمس. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة والمنطقة الحرة للترويج للإمارة.

وأكد مدير عام المنطقة الحرة، أهمية تقديم التسهيلات للمؤسسات الاستثمارية القائمة في الإمارة، والسعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.

من جانبه، أكد سلطان الهنداسي أهمية التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة بالفجيرة كونها من الشركاء الاستراتيجيين للغرفة، وأشار إلى أن الغرفة على أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة، وتقديم كل ما من شأنه لصالح خدمة وتنمية الإمارة.