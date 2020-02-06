«أمريكية دبي» تنظم مؤتمراً لـ«الفنتيك»

المصدر: (دبي – البيان)

ينظم مركز الأبحاث العلمية في كلية إدارة الأعمال، بالجامعة الأمريكية في دبي، مؤتمراً للتكنولوجيا المالية «الفنتيك» يوم الخميس 27 فبراير في مقر الجامعة.

ويشارك في المؤتمر أكاديميون وباحثون ومهنيون متخصصون في مجالات علوم الكمبيوتر، الابتكار، التسويق، التمويل والاقتصاد، حيث يناقشون تطوير ونشر إمكانات التكنولوجيا المالية في مختلف الميادين الصناعية والأكاديمية.

وقالت الدكتورة اليسار طفيلي أستاذة التسويق في كلية إدارة الأعمال إن التقنيات المالية مثل العملات الرقمية، البلوك شين، التمويل الجماعي، المستشارين الآليين، العقود الذكية، وغيرها تؤثر على المهن والصناعات من خلال تعزيز اللامركزية، وعدم الوساطة والرقمنة، ويصفها البعض بأنها الثورة الصناعية الرابعة الجديدة.

وأضافت أن المشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المتخصصين والباحثين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام بمضمون المؤتمر.