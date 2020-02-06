«إنترتك» تشارك بمنتدى الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت شركة «إنترتك» لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، بعض الإحصاءات المفيدة حول الاستدامة في الشركات.

وذلك خلال منتدى الشرق الأوسط للاستدامة الذي انعقد في دبي. وأظهرت الإحصاءات التي تم جمعها بواسطة دراسة شملت 550 من قادة الأعمال في المملكة المتحدة، أن ثلاثاً من بين كل أربع شركات تواجه المخاطر دون تقييم أداء الاستدامة في كامل سلاسل التوريد لديها، بينما أقرّت شركتان من بين كل ثلاث شركات بأنهما تواجهان ضغوطات كبرى لتحسين أدائهما في مجال الاستدامة.

قال سمير أحمد، مدير ضمان الأعمال لدى «إنترتك» في منطقة الخليج وباكستان: «تواجه الشركات تحديات متزايدة من التعقيدات المتنامية الناتجة عن تحقيق أهداف الاستدامة في سلاسل التوريد التي تعمل معها، بدءاً من التوقعات الأعلى لدى المستهلكين حول المسؤولية المؤسسية وحتى القوانين التنظيمية المتزايدة.

وبات المستهلكون والمستثمرون والمنظمون الآن يطلبون من الشركات أن تبرهن بشكل مجدٍ عن التزامها بالاستدامة. وفي عالمنا الحالي، من المتوقع أن تقوم الشركات بالتحقّق من التزامها الكلي بالاستدامة وإثبات ذلك حتى تُوثّق التزامها بالاستدامة.

وأضاف: «تلعب معايير نظم الإدارة دوراً مهماً ليس فقط في عملية التثبّت والاعتماد، بل أيضاً في تأسيس ثقافة تقوم على التحليل الفعّال والمسبق للمخاطر في كل عمليات المؤسسة المعنية.

وهناك معايير نظم إدارة متنوعة خاصة بالاستدامة يمكن أن تطبّقها الشركات، وهي تتراوح ما بين معايير البيئة والطاقة والتوريد وإدارة الاستدامة للفعاليات والفنادق وإدارة المعرفة واستمرارية الأعمال، فضلاً عن مكافحة الرشاوى».