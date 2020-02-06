408 شركات ترسم خريطة السكر العالمية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف شركة «الخليج للسكر» الدورة الخامسة لمؤتمر «دبي العالمي للسكر2020»، الذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل في دبي، بمشاركة جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، إلى جانب حضور 408 شركات، 33 منها إماراتية وأكثر من 700 مندوب من أكثر من 62 دولة حول العالم يستعرضون تطورات وفرص وتحديات الصناعة على مدار 3 أيام.ويتناول جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» في المؤتمر، الجوانب الرئيسية في صناعة السكر.

فيما يستعرض جواو دوريا، في كلمته تحت عنوان «ابتكار السكر - التفكير خارج الصندوق»، العديد من المحاور التي تشكل أبرز معالم خريطة صناعة السكر العالمية.

ويناقش حوالي 50 متحدثاً الجوانب الرئيسية لصناعة السكر العالمية، والدور الذي ستلعبه تقنية «بلوك تشين» وتطبيقها على عالم السلع بشكل عام في إحداث ثورة في كيفية تداول السكر العالمي في المستقبل.