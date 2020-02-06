«دبي للإنترنت» تستقطب أكثر روّاد الأعمال ابتكاراً

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مدينة دبي للإنترنت، مسابقة جديدة تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال عرض أفكارهم على لجنة حكام مكونة من كبار المتخصصين والقادة في قطاع التكنولوجيا من مجموعة من أبرز الشركات العالمية.

وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا والمواهب في الشرق الأوسط.

وتتوجه المسابقة لأصحاب أفكار لمشاريع ناشئة تتخصص بالتكنولوجيا، وتقام على هامش مؤتمر «ستيب STEP» في الفترة 11 -12 فبراير الجاري في المدينة.

ويبحث المشاركون في تحكيم المسابقة عن أفكار لحلول جاهزة للإطلاق ويمكن تطبيقها ضمن بيئة أعمال «دبي للإنترنت»، التي تتمتع بمرونة لتلبي متطلبات شركات التكنولوجيا.

والمسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات المقيمة في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، بما في ذلك طلاب الجامعات بدءاً من عمر 18 عاماً.

ولا يمكن للشركات القائمة حالياً المشاركة بالمسابقة، الأمر نفسه لأصحاب الأفكار المتعلقة بالتصنيع أو التدريب أو الأجهزة أو الخدمات الاستشارية أو مطوري أساليب العمل لشركات البيع بالتجزئة.