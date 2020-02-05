دبي تستضيف فعاليات أعمال عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي عن فوز المدينة خلال عام 2019 بـــــ 301 عرض استضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية يُتوقع أن تستقطب أكثر من 150 ألف مشارك خلال السنوات المقبلة، وستنعكس تلك النجاحات على قطاع الضيافة، حيث يتوقّع حجز 620 ألف ليلة فندقية في المدينة تضاف إلى الليالي الفندقية جراء الفعاليات التي فازت باستضافتها المدينة خلال الأعوام الماضية بحيث يصل الرقم إلى 1,031,060 مع بداية العام 2020. كما شهد مكتب "فعاليات دبي للأعمال" نمواً مطرداً لبرنامج "السفير" بانضمام أعضاء جدد إليه ليرتفع العدد من 316 في 2018 إلى 342 عضواً في عام 2019.

وكان مكتب "فعاليات دبي للأعمال" قد تقدّم بـ 595 عرض استضافة فعاليات أعمال خلال عام 2019، بزيارة قدرها 7% مقارنة بعام 2018، ما يجعله العام الأكثر نشاطاً للمكتب من حيث تقديم عروض الاستضافة. وقد انعكس ذلك على ارتفاع عدد الفعاليات المستهدف استضافتها بالشراكة مع جهات وشركات محلية وغيرها من شركاء قطاع السياحة في دبي، وكذلك زيادة الثقة في قدرة المدينة على استضافة مثل تلك الفعاليات، مستفيدين بذلك من البنية التحتية المتميزة والقوية التي تتمتع بها دبي والقادرة على توفير خدمات راقية، ومن بينها سهولة الوصول، والفنادق الفاخرة، ومواقع استضافة الفعاليات المزودة بأحدث المعدات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "لقد كان العام الماضي من الأعوام المميّزة لمكتب ’دبي لفعاليات الأعمال‘، وذلك نتيجة الجهود التي قام بها من أجل فوز المدينة بالمزيد من عروض استضافة الفعاليات، وهو ما أكد ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للمعرفة والأعمال. ونود أن نتوجه بالشكر إلى شركائنا لدعمهم الكبير في دفع هذه المسيرة والمساهمة في تحقيق هذا النجاح الذي يترجم طموحات قطاع السياحة في دبي. ومع اقتراب موعد اكسبو 2020 دبي، فإنّنا مقّبلون على عام استثنائي وحدث عالمي ضخم سيوفّر فرصاً ثمينة للترويج للإمارة في مختلف دول العالم، وكذلك إظهار قدرتها وإمكانياتها الهائلة لاستضافة فعاليات أعمال عالمية ناجحة. ونسعى دائماً إلى تعزيز الإنجازات التي حققناها سابقاً وكذلك البناء على تلك النجاحات، بالإضافة إلى التعاون مع شركائنا العاملين في قطاع فعاليات الأعمال عالمياً للاستفادة من الفرص المتاحة لاستضافة فعاليات أعمال مهمّة في دبي".

ومن بين أبرز الفعاليات التي تم الفوز بها خلال عام 2019: مؤتمر مائدة المليون دولار المستديرة Million Dollar Round Table Global Conference، الذي سيقام في عام 2020 بحضور 10 آلاف مشارك، وأيضاً المؤتمر العالمي الـ 45 للمستشفيات، والذي تستضيفه المدينة في عام 2021 بمشاركة 1100 شخص، وكذلك أسبوع الجغرافيا المكانية Geospatial Week 2020، الذي يتوقّع أن يستقطب 1500 مشارك. بالإضافة إلى نجاح مكتب "فعاليات دبي للأعمال" في الفوز باستضافة المؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ في 2025 بمشاركة 1300 شخص، والمؤتمر العالمي للجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية في 2025 والذي يتوقع أن يستقطب 1300 مشارك.

ومن بين أبرز برامج رحلات السفر التحفيزية التي فازت بها دبي في عام 2019؛ الندوة التحفيزية السنوية Amway Europe Annual Incentive بمشاركة متوقعة تصل إلى 3200 شخص، و Sun Hope International Annual Incentive التي سيشارك بها 2000 شخص، و SAS EMEA Sales Kick Off التي يتوقّع أن تجذب 1300 شخص، وتقام جميعها خلال هذا العام. كما فاز مكتب "فعاليات دبي للأعمال" باستضافة Amway China Leadership Seminar، الذي أقيم في دبي الشهر الماضي وحضره حوالي 8 آلاف مشارك، فيما يتوقّع أن يستقطب Enersys Phoenix XL Annual Incentive 1000 شخص خلال فترة إنعقاده في عام 2021 .

ومن جهته قال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس "فعاليات دبي للأعمال": "تحرص دبي على تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال عاماً بعد آخر. وتعد النجاحات التي تحققت خلال عام 2019 باستضافة المزيد من الفعاليات الدولية الكبرى والبرامج التحفيزية دليلاً آخر على مكانة دبي المتميّزة والمتصّدرة كمركز عالمي قائم على المعرفة، وكذلك قدرتها على الترحيب بهذا العدد الكبير من الوفود الدولية المشاركة في تلك الفعاليات، وفي ذات الوقت توفير أرقى الخدمات لهم من خلال بنيتها التحتية الراقية والمتطورة. واستكمالاً لتلك النجاحات، نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استضافة المزيد من الوفود المدعوة وكذلك تنظيم حملات تعريفية خارجية على مدار هذا العام، حتى نتمكن من توفير المزيد من الفرص لكل من مكتب "فعاليات دبي للأعمال" وشركائه في قطاع السياحة للتواصل مع مخططي فعاليات الأعمال سواء عبر استضافتهم هنا في دبي أو من خلال المشاركة في المعارض الدولية، حيث سنستعرض مقومات القطاع في دبي خلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية المتخصصة ومن بينها معرض "آيمكس" IMEX، ومعرض "ذا ميتنج شو" The Meetings Show ، و"آيمكس أمريكا" IMEX America ، و "معرض آي بي تي أم وورلد" IBTM World."