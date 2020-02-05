سوق أبوظبي يختار مؤسسة "فوتسي راسل" العالمية لإطلاق مؤشرات محلية جديدة

المصدر: رامي سامح

ستبدأ فوتسي راسل في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاعات تشمل البنوك والسلع الإستهلاكية والطاقة والخدمات المالية والصناعات والتأمين والعقارات والخدمات والاتصالات، ويعتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية وفوتسي راسل لإطلاق سلسلة جديدة من مؤشرات التمويل المستدام والمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما يدعم جهود سوق أبوظبي في مسيرته نحو تعزيز أدوات الاستثمار وتطوير مبادرات ابتكارية.