«شوبا» تستهدف مبيعات بـ 2.5 مليار

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «شوبا العقارية»، استهدافها مبيعات قيمتها 2.5 مليار درهم خلال عام 2020.

وبعد النجاح الذي حققته خلال العام الماضي بتخطي هدفها لإجمالي المبيعات البالغ 2 مليار درهم، تتقدم الشركة بحسب الجدول الزمني المحدد في مشروع «شوبا هارتلاند» الرئيسي والمميز.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شوبا العقارية»: «يعتبر عام 2020 مهماً بالنسبة لنا في «شوبا العقارية».

فمع انطلاق الحدث الضخم المنتظر إكسبو 2020 دبي في أكتوبر، والبيئة الداعمة التي أوجدتها المبادرات الاستراتيجية الحكومية، نتوقع أن يكون العام الجديد إيجابياً، ونتوقع حدوث تعافٍ قوي في سوق العقارات.

ونحن في «شوبا العقارية»، نهدف إلى دعم هذا النمو في جميع أنحاء الإمارة، ونتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين المحليين والدوليين الذين يرغبون في جعل دبي مقراً لهم».

وأضاف: «يثبت مشروع «شوبا هارتلاند» جاذبيته. وسيشهد المشروع المزيد من التحديثات المستمرة على مدار العام، ونحن واثقون بأننا نستطيع تجاوز هدف المبيعات لعام 2019 بنسبة كبيرة تبلغ 25 %.

وأعلنت الشركة أيضاً أنه من المقرر تسليم أكثر من 900 وحدة خلال العام».