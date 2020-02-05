تأمين مجاني على الحياة عند إرسال حوالة مالية شهرية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أطلقت «ديموكرانس» لتكنولوجيا التأمين ومقرها الإمارات، مع «أكسا الخليج» للتأمين، برنامجَ تأمين شخصي جديداً على الحياة للأفراد ذوي الدخل المتوسط والمحدود في الإمارات.

والعملاء بمنصة التحويلات المالية الدولية «هيلو بيزا».

وبموجب برنامج «هيلو بروتيكت» الذي تم إطلاقه أمس في دبي، يحصل مرسلو الحوالات المالية لبلادهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا على بوليصة تأمين ضد الحوادث والإعاقة بقيمة 3 آلاف درهم من «أكسا» مجاناً، ولكن بشرط إتمام حوالة مالية بشكل شهري.

وقال ميشيل غروسو، الرئيس التنفيذي لـ«ديموكرانس»: إن الخدمة تأتي نتيجة زيادة في الطلب على الحلول المالية بين الفئات السكانية المحتاجة إلى الحماية الاجتماعية.

وتتيح تزويد أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ببوليصة تأمين شخصي ضد الحوادث، ومنتجات أخرى.

وأضاف: إن الإمارات تعتبر واحدة من البلدان الرئيسية على صعيد إرسال الحوالات، في حين تعدّ الهند أكبر المستفيدين على شكل حوالات مالية سنوياً، تليها الفلبين،.

ونظراً لحجم الحوالات المرسلة من الدولة بدأت مكاتب الصرافة والمصارف بملاحظة القيمة الناتجة عن الاستثمار في التقنيات الرقمية، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة، لمساعدة العملاء على إرسال الحوالات المالية إلى أوطانهم.

ومن جهته أوضح مايكل مالك عضو مجلس إدارة «ديموكرانس»، أن الخدمة مجانية للعملاء.

فيما تتحمل «هيلو بيزا» تكلفة تصل إلى 0.30 درهم تسددها عنهم إلى «أكسا» عن كل عميلة تحويل، ولكن بشرط أن يقوم العميل بإجراء تحويل مالي بشكل منتظم شهرياً.

دعم مالي

وقال ميشال ماتول، المستشار الأول في وحدة أكسا للعملاء في البلدان الناشئة، إنه رغم وجود شبكات الأمان في الإمارات فإن عدم القدرة على التحويل المالي يظل من أكبر المخاوف عند غالبية العمال.

وبالتالي فإن توفير الدعم المالي في حالات الطوارئ عن طريق التأمين يسهم في ضمان الأمن المالي الفوري، لافتاً إلى أن العمال محدودي الدخل في الإمارات يزورون مكاتب الحوالات على نحو منتظم، وهذا يجعلهم الجمهور المستهدف الرئيسي.