سيف الشرف لـ«الإنشاءات البترولية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

حصدت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لمجموعة «صناعات»، مؤخراً جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، في تكريم رفيع المستوى لا تحصل عليه إلا نخبة قليلة من الشركات العالمية التي تلتزم بأفضل معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها الشركة على هذه الجائزة المرموقة.

واستلم ناصر الديني، نائب الرئيس لإدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، الجائزة من المجلس البريطاني للسلامة خلال حفل كبير أقيم مؤخراً بهذه المناسبة في لندن.

قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: نجاح اليوم نتاج حرصنا المستمر على إيلاء تطبيق معايير الأمان والسلامة والبيئة أهمية كبرى في شتى أعمالنا التشغيلية والمؤسسية.