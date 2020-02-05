غرفة دبي تروّج للإمارة في منتدى اقتصادي عالمي بمولدوفا

المصدر: دبي - البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو، في منتدى الأعمال الدولي «مولدوفا 2020.. إعادة تشكيل مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي» .

والذي جرت فعالياته على هامش المعرض الوطني «صنع في مولدوفا» الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي

. ونظمت غرفة مولدوفا المنتدى بالتعاون مع «انتربرايز يوروب نتورك»، أحد المشاريع التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين رواد الأعمال في مولدوفا والأسواق العالمية.

حيث حضر المنتدى ممثلون عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات الأبحاث والتطوير حول العالم إضافة إلى ممثلي حكومات دول متعددة.

وجاء العرض التعريفي الذي قدمته غرفة دبي خلال المنتدى في جلسة نقاشية خاصة حول أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في بيئات الأعمال الإيجابية والمحفزة للاستثمارات.

جهود

وأشار عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، إلى الجهود التي تبذلها دبي على الساحة الدولية لترسيخ مكانتها كوجهة أعمال مثالية لريادة الأعمال.

مؤكداً إن ريادة الأعمال هي ركيزة أساسية في الخطط المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن تجارة دبي غير النفطية مع مولدوفا بلغت 23 مليون درهم في 2018، وعدد الشركات المولدوفية في عضوية غرفة دبي 47 شركة، داعياً الشركات المولدوفية إلى اتخاذ دبي قاعدة لعملياتهم ونشاطاتهم بالمنطقة.