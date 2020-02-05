ورشة توعوية بغرفة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ورشة عمل بعنوان (التعريف بالخدمات والشارات والعلامات الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»)، وبحضور أصحاب أعمال وممثلين عن الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في إمارة الفجيرة، وذلك في مقر الغرفة أمس.

وقال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة في كلمة افتتح بها الورشة: «إن تنظيم الورشة يهدف إلى إبراز أهمية المواصفات والجودة في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات وتمكينها من كسب ثقة المستهلكين والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية».

وقال عبد المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: «إن الورشة استهدفت توعية قطاع الأعمال من أعضاء غرفة الفجيرة بشارات وعلامات الهيئة.

وأهميتها بالنسبة لرفع القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتأهيلها للمنافسة وبيان القيمة المضافة للمنتجات الإماراتية الحاصلة على العلامات.

والتسهيلات التي تحصل عليها الشركات الإماراتية الحاصلة على تلك العلامات والشارات». ونوّه بدور «مواصفات» في قيادة الجهود الحكومية الاتحادية لضمان وصول المعلومات الواضحة حول التشريعات والمواصفات واللوائح الفنية لقطاع التصنيع والإنتاج.