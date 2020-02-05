104 % نمو عدد رخص الأعمال الجديدة بدبي خلال يناير

المصدر: (دبي – بشار باغ)

بلغ عدد رخص الأعمال الجديدة في دبي خلال شهر يناير الماضي 4076 رخصة، بنمو 104 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي الذي سجل 1999 رخصة جديدة بحسب بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي.

وبلغ عدد المستثمرين الجدد المسجلين في ملكية الرخص الجديدة خلال الشهر الماضي 4972 مستثمراً مقارنة بـ 3251 مستثمراً في يناير بنمو 53 %.

واستقطبت بر دبي 2299 رخصة جديدة في بلوغ عدد الرخص الصادرة الشهر الماضي، بالإضافة إلى 1772 رخصة في ديرة، و5 رخص في حتا.

واستحوذت الأنشطة المهنية على الحصة الأكبر من أنشطة الرخص الجديدة بنسبة بلغت 70.4 % تلتها الأنشطة التجارية بـ28 %.