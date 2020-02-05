1.37 % تراجع التضخم في الدولة 2019

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.37% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، لتواصل بذلك تراجعها للشهر الثاني عشر على التوالي بعد صعود كبير بنسبة 4.76% في مطلع العام 2018 على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 108.24 نقاط في ديسمبر الماضي، مقابل نحو 109.74 نقاط في ديسمبر 2018. بينما على أساس شهري انخفض التضخم 0.23% في ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 108.49 نقاط في نوفمبر السابق له.

هبوط 8 مجموعات

وأوضحت البيانات أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 8 مجموعات رئيسية يتصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 1.07% والملابس والأحذية بنحو 7.6% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 4.86% .

وخدمات الصحة 0.07% وخدمات النقل 0.8% والاتصالات 0.09% والمطاعم والفنادق 1.33% وسلع وخدمات متنوعة 0.07%، بينما ارتفعت 4 مجموعات يتقدمها التبغ 6.36% والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.43% والترويج والثقافة 23.16% والتعليم 0.69%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب انخفاض 6 مجموعات رئيسية يتصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 0.51% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 0.96% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.12% والترويج والثقافة 1.15% والاتصالات 0.01%، وسلع وخدمات متنوعة 1.17%.

بينما ارتفعت 4 مجموعات يتصدرها التبغ 6.45% والملابس والأحذية 0.01% وخدمات النقل 1.53% والمطاعم والفنادق 0.52%، بينما استقرت مجموعتا خدمات الصحة والتعليم من دون تغيير.

تغير نسبي

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.69% في أبوظبي و0.05% في الشارقة و0.07% في عجمان و0.02% في أم القيوين، و0.04% في رأس الخيمة و0.02% في الفجيرة، بينما ارتفع بنسبة 0.3% في إمارة دبي.