«يوروموني»: الإمارات محورية للمستثمرين

أكد تقرير نشرته مجلة «يوروموني» أن الإمارات تواصل تكثيف جهودها لتعزز موقعها كأحد المحاور الرئيسية للمستثمرين العالميين.

وقالت المجلة الشهرية التي تصدر في لندن، إن تحسين وصول الشركات في الإمارات إلى رأس المال أمر ضروري لخلق اقتصاد مستدام متنوع.

حيث تتطلع المنطقة إلى مستقبل خالٍ من النفط. وتأتي هذه الخطوة على خلفية إدراج دول منطقة الخليج في مؤشرات MSCI وFTSE Russell.

واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية

وقال نيك ويلسون، رئيس صندوق الخليج للاستثمار: هذا النوع من الإصلاح والمشاركة في السوق سيؤدي إلى تحسينات إضافية في بيئة الأعمال في الإمارات.

بما في ذلك مجالات حوكمة الشركات وإعداد التقارير والسيولة في السوق.

وبالنسبة للمستثمرين، تعتبر هذه الخطوة تطوراً هاماً سيزيد من تنوع الأسهم على الخيارات في البورصات المحلية، فضلاً عن الشفافية والحوكمة في الشركات الإماراتية. (دبي - وائل الخطيب)