غرفة عجمان تنظم جائزة للأعمال

المصدر: (عجمان - البيان)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم غرفة تجارة وصناعة عجمان «جائزة غرفة عجمان للأعمال».

والتي تهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية بنّاءة تدعم ثقافة الإبداع والتميز، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات لتصب في استدامة ونمو القطاع الخاص في إمارة عجمان.

ودعا رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، دعا أعضاء الغرفة من الشركات والمصانع إلى المشاركة في جائزة غرفة عجمان للأعمال، والتي تتضمن ست فئات.

وأفاد أن كل التفاصيل المعنية بشروط الجائزة وآليات التقديم متاحة عبر الموقع الإلكتروني (ajmanchamberba.ae).

وتتضمن الفئات فئة «المسؤولية المجتمعية للشركات» وفئة «القطاع الصناعي» وفئة «القطاع التجاري».

وهناك فئة «الشركات الصغيرة والمتوسطة» التي تستهدف الشركات الوطنية التي يعمل بها 250 موظفاً، أما فئة «التوطين» فتُعنى بالمؤسسات التي تسهم إسهاماً كبيراً في خلق فرص عمل بمعدل سنوي نسبته 2% لمواطني الإمارات، وختاماً فئة «الابتكار».