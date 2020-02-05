تعاون بين «اتصالات» و«مايكروسوفت»

أعلنت «اتصالات» أمس دخولها في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع «مايكروسوفت» بهدف دفع عجلة التحول الرقمي في منظومة «اتصالات» السحابية عبر بناء منصة رقمية متطورة تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي وبالشكل الذي يمكن مشتركي «اتصالات» من التمتع بتجارب وخدمات مبتكرة وغير مسبوقة.

وستعمل سحابة مايكروسوفت أزور على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في شبكة «اتصالات»، بما في ذلك تقنية الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ (MEC) وتقنية الحوسبة الطرفية (NEC)، حيث ستعمل هذه الإمكانات جميعاً إلى جانب تقنية الجيل الخامس 5G على تسريع منظومة الحوسبة السحابية بشكل أكبر، وبالشكل الذي يسهم في تمكين أنواع جديدة من التطبيقات المتعلقة بالمدن الذكية والأنظمة الذاتية وألعاب الفيديو والواقع المعزز والافتراضي AR/VR وإنترنت الأشياء (IoT)، إضافة إلى حلول الرؤية الحاسوبية.

وقال المهندس سعيد الزرعوني النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: نحن سعداء بهذه الشراكة التي تجمعنا منذ سنوات مع «مايكروسوفت»، والتي نواصل من خلالها اليوم رحلتنا نحو تعزيز عملية التحول الرقمي، وذلك عبر الاستفادة من خبراتهم في هذا المضمار.

ومن جانبه أشار سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إلى أن تعاون الشركة مع اتصالات يعكس مدى الثقة التي تضعها المؤسسات الإقليمية في سحابة مايكروسوفت الذكية. (دبي - وام )