183 مليار دولار قيمة سوق الأنشطة والتجارب السياحية

المصدر: دبي- البيان

يجمع معرض سوق السفر العربي 2020 الذي يقام من 19 إلى 22 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم لمناقشة سوق الأنشطة والتجارب السياحية المزدهر.

والذي تقدر قيمته حسب شركة سكيفت للأبحاث ومقرها نيويورك بنحو 183 مليار دولار أمريكي، بزيادة ملحوظة نسبتها 35% منذ عام 2016.

وعلى مستوى الأجيال وتوجهاتهم في السفر والسياحة، لا يهتم جيل الطفرة السكانية وهم الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964 بالميزانية بقدر اهتمامهم بمشاهدة المعالم السياحية، في حين يخطط نحو 40% من السياح الأمريكيين لقضاء إجازاتهم وعطلاتهم في الأماكن التي تشتهر بالمأكولات والمشروبات.

وبشكلٍ عام، يبحث هذا الجيل بشكلٍ رئيسي عن السلامة والأمان والخدمات، في حين يفضل المتقاعدون الاسترخاء في الأماكن الهادئة وتجنب رحلات السفر الطويلة عموماً.

أما المسافرون من «الجيل إكس» وأعمارهم بين 40 و56 عاماً، فهم أقل الأجيال سفراً نظراً لانشغالهم الدائم في العمل بالشركات وقيادتها حيث يتبوأ هذا الجيل نحو 50% من المناصب القيادية والعليا في الشركات والمؤسسات.