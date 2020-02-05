«الإمارات للتحكيم البحري» يستعرض تسوية المنازعات

المصدر: (دبي - البيان )

يشارك مركز الإمارات للتحكيم البحري في المؤتمر السنوي الخامس لمزودي وقود السفن في الشرق الأوسط الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2020 في دبي.

وينضم المركز للمؤتمر كراعٍ فضي، من خلال حلقة نقاش بعنوان «ما هي القضايا القانونية والقواعد التشريعية المحتملة التي يجب على قطاع تزويد الوقود البحري أن يراعيها من بعد وضع المنظمة البحرية الدولية خطة عام 2020» .

ويشارك ماجد عبيد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للمركز مع خبراء الصناعة والمستشارين القانونيين لدراسة الدور الحيوي للمركز بتسوية المنازعات للحد من تكاليف النزاع وضمان السرية من خلال إدارة الأحكام بالآليات الصحيحة.

وقال ماجد عبيد بن بشير: «تم نشر قائمة فعاليات المركز على الموقع الإلكتروني، مع استمرار المركز بعقد ندوات «سلسلة الإفطار» في 17 فبراير 2020 والتي ستنظر في إنقاذ المطالبات البحرية في الإمارات».