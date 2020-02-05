6.1 ملايين معاملة أنجزتها قرية الشحن في 2019

المصدر: دبي-البيان

قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بزيارة ميدانية مسائية إلى مركز جمارك قرية الشحن التابع لإدارة المراكز الجمركية الجوية.

وشارك في الزيارة عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وحميد محمد رشيد مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية.

واطلع المدير العام لجمارك دبي خلال جولته الميدانية على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين بما يضمن تعزيز استفادتهم من هذه الخدمات وتمكينهم من زيادة عوائد عملياتهم التجارية في دبي من خلال الإنجاز السريع لمعاملاتهم لدعم نمو التجارة وجذب المزيد من التجار إلى الإمارة.

حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة في المراكز الجمركية الجوية خلال العام 2019 نحو 6.15 ملايين معاملة جمركية وعدد الضبطيات 715 ضبطية وتم انجاز 166.63 عملية تفتيش.

وقال أحمد محبوب مصبح: «نطور قدراتنا البشرية والتقنية باستمرار لتحقيق أفضل مستويات الحماية لمجتمعنا من خلال تزويد المراكز بالأجهزة الذكية القادرة على الوصول إلى أحسن النتائج في المعاينة والتفتيش.

وأطلقنا برنامجاً جديداً لتطوير إمكانيات المراكز لتصبح قادرة على فحص ومراقبة البضائع القادمة جواً إلى دبي وبنسبة 100% خلال الأشهر القليلة القادمة، ما يعزز جاهزيتنا لتقديم أفضل الخدمات للمشاركين في اكسبو 2020».