«الاتحاد للشحن» تجدد اتفاقية خدمات المناولة مع «ورلدوايد فلايت»

المصدر: ( أبوظبي- البيان )

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن تجديد اتفاقية خدمات مناولة الشحن العالمية مع «ورلدوايد فلايت سيرفيسيس»، الشركة المتخصصة في خدمات مناولة الشحن الجوي، مع انضمام فرانكفورت ومدريد إلى المحطات الست الموجودة حالياً في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وفي ظلّ تمديد فترة التعاون بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات، ستستمر «ورلدوايد فلايت سيرفيسيس» بتزويد «الاتحاد للشحن» بخدمات التخزين ومناولة الشحن في مطار جون إف كينيدي في نيويورك ومطار واشنطن دولس في الولايات المتحدة، ومطار سوفارنابومي في بانكوك، وكذلك البوابات الأوروبية الرئيسية في مطار هيثرو في لندن، ومطار شارلز ديغول في باريس ومطار بروكسل.

ويبلغ وزن بضائع الشحن الجوي الخاصة بـ «الاتحاد للشحن»، التي تقوم هذه المطارات الستة بمناولتها سنوياً أكثر من 120 ألف طن.

وبعد توسيع محفظة عمليات التخزين لتشمل مطار أدولفو سواريز، مدريد-باراخاس في نوفمبر 2019، ستبدأ «ورلدوايد فلايت سيرفيسيس» بتقديم خدماتها في مطار فرانكفورت من تاريخ 15 فبراير 2020.