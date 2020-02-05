«ڤوكو دبي» يطلق علامته التجارية

المصدر: دبي- البيان

احتفل فندق «ڤوكو دبي» بانطلاقة علامته التجارية في الإمارات، في المعرض السياحي الدولي «فيتور» 2020 الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك في احتفالية أقيمت على هامش المعرض، احتفل خلالها فادي عطوان، مدير التسويق والمبيعات لدى فندق فوكو دبي بافتتاح الفندق، برفقة أشرف صافي المدير العام لمجموعة غلاكسيا دبي التي احتفلت بدورها بمرور 30 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات.

وقال عطوان: «معرض «فيتور» هو إحدى أبرز الفعاليات في مجال السياحة والسفر، ومن المتوقع أن تسهم مشاركتنا بهذا الحدث المهم في زيادة في عدد السياح الذين يزورون دبي ودولة الإمارات من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.

كما شكل المعرض منصة رائعة للعمل مع شركائنا عن كثب، وأتاح لنا الفرصة لتوجيه جهودنا نحو ما يضمن حصول المسافرين على أفضل تجارب الضيافة والترفيه خلال إقامتهم في فندق ڤوكو دبي».

يعد «فيتور» نقطة التقاء عالمية للعاملين في مجال السياحة والسفر والضيافة، بالإضافة إلى كونه أبرز المعارض التجارية للأسواق الخارجية والداخلية في أمريكا اللاتينية. وخلال انعقاده، تخطى معرض «فيتور» كافة التوقعات مستقبلاً ما يصل إلى 10487 شركة من 165 دولة ومنطقة حول العالم. بالإضافة إلى 142641 زائراً تجارياً و110848 زائراً عاماً.