غرفة الشارقة تتابع أداء مركز 101

المصدر: (الشارقة- البيان)

التقى عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع عدد من أصحاب المشاريع الريادية في مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) التابع للغرفة.

حيث اطلعوا على عدد من المشاريع التي تدعمها الغرفة وتتخذ من المركز مقراً لأعمالها، كما تعرفوا عن كثب على التحديات التي تواجههم والوقوف على مراحل تطور المشاريع الخاصة لمنتسبي الغرفة. حضر اللقاء وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وأشار إلى أن المركز يأتي انسجاماً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة إعطاء دفع وزخم .

إضافي لمشاريع ريادة الأعمال، وفتح مجالات الاستثمار أمام جميع رواد الأعمال نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، وفق «رؤية الإمارات 2021» والأجندة الوطنية، التي تهدف إلى أن تكون الدولة من أفضل دول العالم في ريادة الأعمال.