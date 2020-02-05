تعاون بين غرفة أبوظبي واليابان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح أمس في مقر مبنى الغرفة، اجتماع أعمال مع وفد تجاري يمثل نحو 12 شركة يابانية من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بهدف إطلاعهم على فرص الاستثمار مع قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، وتعميق الروابط الاقتصادية، وبناء شراكات تجارية جديدة ومستدامة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وأكد هلال الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، خلال الاجتماع أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان، تسير نحو نمو وازدهار مستمرين.

حيث تعتبر اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع اليابان في عام 2018 نحو 14.772 مليون دولار.

كما لعبت الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية في الإمارات.

فهناك أكثر من 88 شركة يابانية مسجلة بوزارة الاقتصاد في الدولة، ونحو 209 وكالات، وأكثر من 11 ألف علامة تجارية يابانية مسجلة، أما عدد العضويات السارية والمسجلة في غرفة أبوظبي فيبلغ نحو 44 شركة.

ودعا الشركات اليابانية إلى الاستفادة من المناخ الإيجابي لبيئة الأعمال والتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي.

والتواصل مع الشركات الإماراتية الممثلة في الاجتماع، بغرض بحث إمكانية تحقيق التعاون التجاري وبناء علاقات شراكة اقتصادية تعود بالمصالح المشتركة.